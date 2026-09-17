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Kaynak: AA

Sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına vurgu yapmak amacıyla Fethiye Belediye Su Sporları Spor Kulübü tarafından Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular üstün bir performans sergiledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Doğuş Çelik, sporun ve sağlıklı yaşamın hayatın bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Çelik, "Fethiye’nin doğal güzellikleri içerisinde spor yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım sağlayan sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.