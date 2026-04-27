Federasyonun duyurusuna göre, Gürcistan’ın Batum kentinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın kapanış töreninde önemli bir bayrak devri yaşandı.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) bayrağı, düzenlenen törenle Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’ye teslim edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin 2027 Avrupa Halter Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı kesinleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Talat Ünlü, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki deneyimine vurgu yaptı.

Ünlü, organizasyon hazırlıklarının titizlikle yürütüleceğini belirterek, modern altyapı, güçlü organizasyon kabiliyeti ve deneyimli ekiplerle Avrupa’nın önde gelen şampiyonalarından birini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca organizasyon sürecine katkı sunan Osman Aşkın Bak, Hamza Yerlikaya ve Veli Ozan Çakır’a teşekkür etti.