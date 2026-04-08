Avrupa'da enerji krizinin merkez üssü haline gelen Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de fiyatlar tepe taklak oldu. 7 Nisan'daki kapanışta megavatsaat başına 53,2 avro seviyesinden işlem gören mayıs vadeli gaz kontratları, yeni güne büyük bir kayıpla girdi.

Türkiye saatiyle 09.12 itibarıyla fiyatlar yüzde 17,5 oranında gerileyerek 43,9 avroya kadar indi. Bu keskin düşüş, piyasalarda son 6 haftadır hakim olan karamsar havayı dağıttı.

Avrupa gaz fiyatlarındaki keskin düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler, gaz fiyatlarının gerilemesini sağlarken, Boğaz'ın açılmasına rağmen ticaret akışının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.