CIES Football Observatory tarafından yayımlanan “Dünyanın En Değerli Futbolcuları” listesi, iki milli yıldız Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın Avrupa futbolundaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

ARDA GÜLER İLK 10'DA, KENAN YILDIZ SERİE A'NIN ZİRVESİNDE

Arda Güler, 130,3 milyon euro piyasa değeriyle 9. sırada yer alarak ilk 10'a girdiği listede Serie A'nın en pahalı oyuncusu olarak öne çıkan Kenan Yıldız ise 121 milyon euro değeriyle 14. sıraya yerleşti.

YAMAL BİRİNCİ SIRADA

Listenin zirvesinde 343,1 milyon euro ile Lamine Yamal yer alırken, Erling Haaland ve Kylian Mbappe ilk üçü tamamladı.

BALLON D'OR ÖDÜLLÜ DEMBELE LİSTEDE YOK

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise Ballon d’Or kazanan Ousmane Dembélé’nin listede yer almaması oldu. Bu durum, CIES değerlendirmesinin yalnızca ödülleri değil; yaş, sözleşme süresi, performans ve potansiyel gibi çok sayıda parametreyi esas aldığını bir kez daha ortaya koydu.