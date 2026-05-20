Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsviçre ve Azerbaycan liglerinde yeni şampiyonlar ortaya çıkarken, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da yıllar süren şampiyonluk özlemleri sona erdi.

Avusturya Bundesliga’da uzun süre Red Bull Salzburg üstünlüğünün sürdüğü dönemin ardından LASK Linz, 61 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Kulüp tarihindeki ikinci lig şampiyonluğunu kazanan LASK Linz, sezonun en dikkat çeken başarı hikayelerinden biri oldu.

Danimarka’da AGF Aarhus, en yakın rakibi Midtjylland’ın 4 puan önünde sezonu tamamlayarak 40 yıllık şampiyonluk özlemini bitirdi. Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ise 35 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıktı.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, 22 yıllık bekleyişi sona erdirerek yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı. Kuzey Londra ekibi, son olarak 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde ipi göğüslemişti. Bu kez teknik direktör Mikel Arteta ile kupaya uzanan Arsenal, uzun süren hasreti sonlandırdı.

Premier Lig’de bu süreçte Chelsea 5 kez, Manchester City 6 kez ve Liverpool 2 kez şampiyonluk yaşamıştı.

Arsenal ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de tarihi bir başarıya hazırlanıyor. Daha önce 2006 yılında final oynayan ancak Barcelona’ya kaybeden İngiliz ekibi, Budapeşte’de Paris Saint-Germain karşısında kupaya uzanması halinde tarihinde ilk kez Avrupa’nın en büyüğü olacak.

Bulgaristan’da Levski Sofya, Ludogorets Razgrad’ın 14 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı. Başkent temsilcisi, 17 yıl sonra yeniden zirveye çıkarak toplamda 27. kez mutlu sona ulaştı.

Macaristan’da ise Gyori ETO, Ferencvaros’un üst üste 7 şampiyonlukluk serisini bitirdi ve 13 yıl sonra kupayı kaldırdı.

İsviçre’de Thun ile Azerbaycan’da Sabah tarihlerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. 128 yıllık geçmişe sahip Thun, sezonu St. Gallen’in 5 puan önünde tamamladı. Sadece 9 yıl önce kurulan Sabah ise Karabağ’ın dört yıllık üstünlüğünü sona erdirdi.