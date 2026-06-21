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Kaynak: AA

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Antony kentinde düzenlenen organizasyonda flöre, epe ve kılıç branşlarında mücadeleler yapıldı.

Kadınlar flörede yarışan milli sporculardan Alara Atmaca 48'inci, Elvin Gülışık ise 60'ıncı sırada yer aldı. Erkekler flörede mücadele eden Kıvanç Kırtay organizasyonu 61'inci sırada tamamladı. Kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil 10'uncu, Nil Güngör ise 21'inci oldu. Erkekler kılıçta Enver Yıldırım 8'inci, Furkan Yaman 39'uncu, Enes Talha Kalender 48'inci ve Muhammed Furkan Kalender 50'nci sıraya yerleşti.

Kadınlar epede Aleyna Ertürk 42'nci, Ceren Cebe 79'uncu, Zülal Can 83'üncü ve Nilahsen Erten 89'uncu olarak şampiyonayı tamamladı. Erkekler epede ise Doruk Erolçevik 24'üncü, Halis Efe Elibol da 85'inci sırada yer aldı.

Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender ve Candeniz Berrak'tan oluşan erkek kılıç milli takımı ise organizasyonda 9'unculuk derecesi elde etti.