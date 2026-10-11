Avrupa kıtasında yenilenebilir enerji dönüşümü hız kazanırken elektrik piyasalarında benzeri görülmemiş bir fiyat dalgalanması yaşanıyor. Montel verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde rekor kıran güneş enerjisi üretimi, arz fazlası nedeniyle birçok ülkede piyasa fiyatlarının sıfırın altına düşmesine sebep oldu.

İSPANYA VE PORTEKİZ NEGATİF FİYAT REKORU KIRDI

Yüksek basınç ve güneşli hava şartlarının etkisiyle üretim patlaması yaşanan İber Yarımadası, eksi fiyat saatlerinde zirveye yerleşti. Yılın ikinci çeyreğinde İspanya 596 saat, Portekiz ise 462 saat boyunca negatif elektrik fiyatı kaydederek Avrupa'da ilk iki sırayı paylaştı. Bu ülkeleri 370 saatle Fransa ve 317 saatle Yunanistan takip etti. Nisan ayı sonlarında bazı piyasalarda megavatsaat başına eksi 500 euro seviyelerine yaklaşan alt sınır, yaşanan gelişmeler üzerine eksi 600 euroya kadar indirildi.

AKŞAM SAATLERİNDE FİYATLAR ZİRVEYİ GÖRDÜ

Ancak gündüz saatlerinde yaşanan arz fazlasına tezat olarak, güneş battığında ve sıcak hava dalgaları klimaları çalıştırdığında fiyat krizleri baş gösterdi. İspanya'da günlük elektrik fiyatları megavatsaat başına 100 euronun üzerine çıkarken, Almanya'da akşam tüketiminin pik yaptığı saatlerde fiyatlar 600 euro sınırını aştı. Tablo, Avrupa'daki enerji depolama altyapısı ile esnek üretim kapasitesinin yetersizliğini ve piyasalardaki dengeleme ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.