2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Kıtadan turnuvaya katılacak son ekiplerin belirleneceği etapta oynanan 8 müsabaka sonrası finalistler netleşti. A Milli Futbol Takımı, evinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Kosova, deplasmanda Slovakya karşısında 4-3 galip gelerek final biletini aldı ve ay-yıldızlı ekibin rakibi oldu.

Türkiye ile birlikte İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya da finale çıkan takımlar arasında yer aldı.

Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Romanya: 1-0

Slovakya-Kosova: 3-4

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

Ukrayna-İsveç: 1-3

Polonya-Arnavutluk: 2-1

Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

PLAY-OFF TURU FİNAL EŞLEŞMELERİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bosna Hersek-İtalya

İsveç-Polonya

Kosova-Türkiye

Çekya-Danimarka

Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.