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Kaynak: AA

Avrupa’da yaz boyunca etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık, ekonominin farklı sektörlerinde ciddi kayıplara yol açıyor. Hollanda merkezli Triodos Bank’ın “Sıcak Yaz Ekonomisi” çalışmasına göre, aşırı hava koşullarının Avrupa Birliği (AB) ekonomisine faturası 2026’da yaklaşık 180 milyar EURO olacak.

Rapora göre bu kayıp, AB’nin gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) yaklaşık yüzde 1 aşağı çekecek. AB Komisyonunun 2026 için yüzde 1,1 olarak öngördüğü büyümenin ise sıcak hava dalgaları ve kuraklığın oluşturduğu ekonomik kayıplarla neredeyse tamamen ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

EN BÜYÜK KAYIP İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİNDE

Aşırı sıcakların Avrupa ekonomisindeki en büyük etkisinin iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanacağı hesaplandı.

Sıcaklıkların 25-30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliğinin belirgin şekilde azaldığı belirtilirken, etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde daha yoğun hissedildiği aktarıldı.

2026 yazındaki sıcaklıkların iş gücü verimliliği üzerinden AB GSYH’sinde ortalama yüzde 0,6 kayba neden olabileceği hesaplandı.

Sıcak havaların işe devamsızlığı artırdığı, ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkilediği kaydedildi.

TARIMSAL ÜRETİMDE YÜZDE 7'YE VARAN KAYIP RİSKİ

Aşırı sıcak ve kuraklığın AB’de tarımsal üretimi yüzde 3 ile yüzde 7 arasında azaltabileceği tahmin ediliyor.

Tarım sektöründeki kayıpların gıda fiyatlarını artırabileceği belirtilirken, enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin de ekonomik kaybı büyütebileceği ifade edildi.

ULAŞIM VE TEDARİK ZİNCİRLERİ DE ETKİLENDİ

Aşırı hava koşullarının etkileri tarım ve enerjiyle sınırlı kalmadı.

Kara yolları, demir yolları ve iç su yollarında yaşanan aksamaların tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Böylece sıcaklık ve kuraklığın Avrupa ekonomisindeki etkisinin farklı sektörlere yayıldığı vurgulandı.

EN AĞIR DARBEYİ FRANSA ALDI

Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenecek ülkelerin başında Fransa geliyor.

Rapora göre tekrarlayan sıcak hava dalgaları Fransa’nın GSYH’sini yaklaşık yüzde 1,4 azaltabilir. Ülke ekonomisinin yıllık bazda yüzde 0,6 daralabileceği öngörülüyor.

Fransa’nın yanı sıra İtalya, İspanya ve Belçika ekonomilerinde de ciddi kayıplar yaşanabileceği belirtiliyor.