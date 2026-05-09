Türk futbolcular son yıllarda yalnızca Süper Lig’in değil, Avrupa transfer piyasasının da gözdesi haline geldi. Genç yaşta büyük sahnelere çıkan yıldızlar, dev kulüplerin scout raporlarında üst sıralara yükseldi. İşte Avrupa devlerinin peşinde olduğu ve yakından takip ettiği Türk futbolcular...
Avrupa devleri sıraya girdi: Türk futbolcular transfer piyasasını sallıyor
Türk futbolunun yükselen jenerasyonu Avrupa’da manşetleri süslüyor. Avrupa’nın 5 büyük liginden birçok dev kulüp, Türk oyuncuları radarına aldı. İşte Avrupa devlerinin peşinde olduğu isimler…Furkan Çelik
ARDA GÜLER
Real Madrid forması giyse de Arda Güler için transfer söylentileri bitmiyor. İngiliz basınında Arsenal’in oyuncunun durumunu izlediği, bazı Premier Lig kulüplerinin de nabız yokladığı öne sürüldü. Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılması zor gözükse de kulübün içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında milli yıldızın transfer ihtimali göz ardı edilmiyor.
KENAN YILDIZ
Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, Avrupa’nın en çok izlenen Türk oyuncularından biri konumunda. İngiliz ve Alman basınında Manchester United, Liverpool ve Bayern Münih’in oyuncuyu yakından takip ettiği yönünde çok sayıda haber yer aldı. Aynı zamanda Real Madrid’in onu Arda Güler ile buluşturmayı hedeflediği de söyleniyor. Ancak Torino ekibi sözleşme yenilediği genç yıldızını bırakmaya sıcak bakmıyor.
CAN UZUN
Almanya’da yetişen Türk yetenek Can Uzun, Bundesliga ekiplerinin gözdesi oldu. Genç yaşına rağmen hücum katkısıyla dikkat çeken oyuncu için birçok Alman kulübünün ilgisi konuşuluyor. Bu sezon şansız sakatlıklar yaşasa da Eintracht Frankfurt’ta etkileyici bir performansa imza attı. Bundesliga’nın yanı sıra Premier Lig devlerinin de 20 yaşındaki genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor.
FERDİ KADIOĞLU
Premier Lig’de Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, çok yönlü yapısıyla Avrupa piyasasında değerini artırdı. Sol bek, sağ bek ve orta sahada oynayabilmesi nedeniyle birçok üst düzey kulübün radarında bulunuyor. İngiltere’de başarılı performansı dikkat çekiyor. Son dönemde özellikle Manchester United’ın milli oyuncuyla ilgilendiğine yönelik çok sayıda söylenti baş göstermiş durumda.
SEMİH KILIÇSOY
Beşiktaş’tan İtalya’ya açılan Semih Kılıçsoy, genç yaşında Avrupa vitrinine çıktı. Serie A tecrübesi yaşayan golcü için İtalya ve Almanya’dan kulüplerin takibinde olduğu ifade ediliyor. Cagliari’nin 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Semih için Beşiktaş’a Avrupa kulüplerinden yeni teklifler gelmesi muhtemel.
ORKUN KÖKÇÜ
Benfica’dan çok sevdiği Beşiktaş’a imza atmasıyla siyah beyazlı taraftarların gönlünü fetheden Orkun Kökçü, bunu performansına da yansıtarak takımın vazgeçilmez oyuncusu oldu. Beşiktaş, kaptanlık görevini üstlenen Orkun için her ne kadar pazarlığa kapalı olsa da Avrupa’nın dev kulüplerinin uzun süredir radarında olan milli yıldız için yaz döneminde astronomik teklifler gelebilir.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Galatasaray’daki fizik gücü ve çok yönlü oyunu sayesinde Avrupa scoutlarının dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için Premier Lig, Bundesliga ve Serie A kulüplerinin takibinde olduğu konuşuluyor. Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de dikkat çeken bir performansa imza atan Barış Alper’in Dünya Kupası’ndan sonra büyük bir transfer yapması bekleniyor.