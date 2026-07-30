Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

ROMA VE CRYSTAL PALACE TRANSFERDE RESMİ ADIM ATTI

TRT Spor'un haberine göre Roma ve Crystal Palace, Jayden Oosterwolde'yi transfer etmek istediklerini oyuncu tarafına resmen iletti.

İki kulübün de kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Oosterwolde ile yalnızca Roma ve Crystal Palace'ın ilgilenmediği öne sürüldü.

İddialara göre İspanya ve Fransa'dan üst düzey kulüpler de Hollandalı savunmacıyı yakından takip ediyor. Ancak oyuncunun önceliğinin La Liga veya Ligue 1 olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin Jayden Oosterwolde için 25 milyon euro bonservis geliri hedeflediği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa'dan gelecek teklifleri bu rakam üzerinden değerlendirmesi bekleniyor.

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Jayden Oosterwolde, Ocak 2023'te Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 111 resmi maçta görev alırken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.