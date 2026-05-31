River Plate, Avrupa'da önemli başarılara imza atan Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı ekip tarafından yapılan duyuruda, Arjantinli futbolcuyla 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Profesyonel kariyerine Velez Sarsfield'da adım atan Otamendi, 2010 yılında Porto'ya transfer olarak Avrupa serüvenine başladı. Deneyimli stoper daha sonra Valencia, Manchester City ve Benfica formaları giyerken, 2014 yılında kiralık olarak Atletico Mineiro kadrosunda da yer aldı.

Avrupa'da geçirdiği yaklaşık 16 yıllık süreçte 21 kupa kazanan Nicolas Otamendi, uzun yıllar görev yaptığı Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası zaferinin önemli isimlerinden biri oldu.