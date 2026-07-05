Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İtalya’da FTSE MIB endeksi yılın ilk 6 ayında yüzde 15 yükselerek Avrupa’nın en çok kazandıran endeksi oldu. İtalya’yı yüzde 12,5 ile İspanya’da IBEX 35, yüzde 5,7 ile İngiltere’de FTSE 100, yüzde 3,6 ile Fransa’da CAC 40 ve yüzde 2,1 ile Almanya’da DAX takip etti.

Avrupa genelini kapsayan Stoxx Europe 600 endeksi ise 30 Haziran itibarıyla 641,73 puana yükselerek yılın ilk yarısında yüzde 8,4 değer kazandı.

ENERJİ ŞOKU PİYASALARI SARSTI

Yılın ilk yarısında Orta Doğu kaynaklı gelişmeler Avrupa piyasalarında belirleyici oldu. ABD/İsrail-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin aksaması, enerji fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı.

Enerji ithalatına bağımlı Avrupa ekonomileri bu süreçten olumsuz etkilenirken, artan maliyetler özellikle havacılık, otomotiv ve sanayi şirketleri üzerinde baskı oluşturdu. Buna karşılık petrol ve doğal gaz üreticileri yükselen fiyatlar sayesinde pozitif ayrıştı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ KARARLARI ETKİLİ OLDU

Haziran ayında ABD ile İran arasında sağlanan geçici mutabakat, enerji fiyatlarının gerilemesine ve piyasalarda risk iştahının yeniden artmasına katkı sağladı. Ancak jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması, piyasalardaki dalgalanmanın sürmesine neden oldu.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, artan enflasyon baskısı nedeniyle haziran ayında politika faizlerini 25 baz puan artırdı. Mevduat faizi yüzde 2,25’e yükselirken, diğer faiz oranlarında da artışa gidildi.

ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması ancak ilerleyen dönemde artış sinyali vermesi, küresel tahvil piyasaları üzerinden Avrupa hisselerinde oynaklığı artırdı.

SAVUNMA VE KAMU HARCAMALARI DESTEK OLDU

Avrupa’da savunma harcamalarının artırılmasına yönelik planlar, özellikle savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerini yukarı taşıdı. Almanya başta olmak üzere birçok ülkede altyapı ve kamu yatırımlarına yönelik beklentiler de piyasalara olumlu yansıdı.

Bununla birlikte ABD’nin ticaret politikaları ve Çin’de artan rekabet, özellikle ihracat odaklı Avrupa şirketleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Uzmanlar, yılın ikinci yarısında Avrupa borsalarının seyrinde jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve merkez bankalarının para politikalarının belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade ediyor.