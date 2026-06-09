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İsrail ve İran arasında barış görüşmelerini tehdit eden saldırıların ardından oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağı beklentisiyle zayıfladı. Tarafların uzlaşma sürecini riske atacak adımlara ara vermesi, riskli varlıklara olan talebi artırdı.

PETROL VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ PİYASAYI DESTEKLEDİ

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalması, Avrupa piyasalarında risk iştahını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

ECB KARARI ÖNCESİ BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, olası faiz indirimine yönelik beklentilerin 2027 Mart ayından yıl ortasına ötelendiği belirtiliyor.

Analistler, ECB’nin para politikası kararlarının yanı sıra açıklayacağı ekonomik projeksiyonların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Özellikle büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ALMANYA VERİLERİ ZAYIF SİNYAL VERDİ

Almanya’da açıklanan verilere göre, nisan ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 0,5 geriledi. Öte yandan, fabrika siparişlerinde görülen sert düşüş ekonomiye ilişkin endişeleri artırdı.

Analistler, söz konusu verilerin Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte daralma yaşayabileceğine işaret ettiğini belirtirken, özellikle otomotiv sektöründeki zorlukların öne çıktığını vurguladı.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla:

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 622 puan

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.339 puan

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.641 puan

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 50.606 puan

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.205 puan

İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.316 puan seviyesinde bulunuyor

Gözler ABD verilerinde

Analistler, günün geri kalanında ABD’de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışları verilerinin küresel piyasalarda yön belirleyici olacağını ifade ediyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.