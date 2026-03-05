Avrupa borsaları, Orta Doğu’da devam eden gerilimin etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Piyasalarda özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından artan belirsizlikler satış baskısını artırdı.
Kapanışta Avrupa’nın gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600, yüzde 1,29 değer kaybederek 604,83 puana geriledi.
Ülke bazında bakıldığında İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 düşüşle 10.413,94 puana inerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 kayıpla 44.608,55 puandan kapandı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 gerileyerek 8.045,8 puana düşerken, Almanya’da DAX 40 endeksi de yüzde 1,61 değer kaybıyla 23.815,75 puana indi.
EURO/DOLAR GERİLEDİ
Avro/dolar paritesi de düşüş gösterdi. TSİ 21.23 itibarıyla parite yüzde 0,45 gerileyerek 1,158 seviyesine indi.
Piyasalarda yatırımcıların odağında Orta Doğu’daki çatışmalar ve bu gelişmelerin küresel ekonomiye etkileri yer aldı.
ALMANYA’DAN SAVAŞ UYARISI
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu’da uzun sürebilecek bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.
Nagel, “İran'da uzayan savaş enflasyonu yükseltir, büyümeyi yavaşlatır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Almanya’daki Osnabrück fabrikasında askeri araç üretimini değerlendirdiği de gündeme gelen gelişmeler arasında yer aldı.
PERAKENDE SATIŞLAR GERİLEDİ
Avro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin perakende satış verileri de açıklandı. Buna göre satışlar aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetti.