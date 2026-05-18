ABD, İsrail ve İran arasında çatışmaları sona erdirecek net bir uzlaşının ortaya çıkmaması, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının güçlü kalmasına yol açıyor.

8 Nisan’da Orta Doğu’da ilan edilen ateşkes sonrasında yürütülen görüşmelerden somut sonuç çıkmazken, taraflardan gelen sert açıklamalar ateşkesin hassas yapısını koruduğunu gösteriyor.

Bölgedeki tansiyonun enerji fiyatlarını yukarıda tutması ve İngiltere’de siyasi dengeleri etkileyebilecek gelişmeler, Avrupa gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Enerji maliyetlerinde süren yüksek seyir, enflasyon endişelerini artırırken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankasının yıl sonuna kadar toplam 3 faiz artırımı gerçekleştirebileceğini fiyatlamayı sürdürüyor.

Bu hafta Avro Bölgesi ile İngiltere’de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olması bekleniyor. Analistler, İngiltere’de enflasyonun hız kazanabileceğine işaret eden verilerin tahvil piyasasında satış baskısını artırabileceğini ifade etti.

Diğer yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD, Çin ve Rusya’nın Avrupa Birliği’ne sıcak yaklaşmadığını belirterek, “Birlik halinde hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuz için Avrupa Birliği’nin zayıflamasını istiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 602 puana indi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.173 puanda işlem görüyor.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 23.828 puana inerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 düşüşle 48.120 puana geriledi. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1 azalışla 7.875 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,6 kayıpla 17.509 puanda bulunuyor.