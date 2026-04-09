Dün Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tarafların geçici ateşkes açıklamasının ardından İran’dan gelen ateşkes ihlali açıklamaları, küresel risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin sürmesi ateşkesin bozulabileceğine dair endişeleri sınırlı da olsa baskılıyor.Bölge endekslerinde satıcılı bir seyir öne çıkarken, enerji fiyatlarına ilişkin haber akışı da yakından izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 612,4 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.625 puandan işlem görüyor.Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 23.950 puanda, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 47.074 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.237 puanda ve İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 18.108 puanda bulunuyor.

AB, ENERJİ PİYASALARINDA KISA SÜREDE NORMALLEŞME BEKLEMİYOR

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir izlenirken, Orta Doğu’daki geçici ateşkes haberinin ardından bölgede risk iştahı arttı.



Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklanan artan enerji maliyetleri ve arz sıkıntısından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Avrupa’da, geçici ateşkes haberinin ardından bir miktar rahatlama görülse de enerji piyasasına yönelik endişeler sürüyor.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Avrupa’da yüksek enerji fiyatlarının kısa sürede düşmeyeceğini söyledi.



Itkonen, yaşanan krizin kısa sürmeyeceğini vurgulayarak, “Şu anda yüksek enerji fiyatlarına yol açan bu krizin kısa süreli olacağına dair kendimizi kandırmamalıyız.” dedi.



Diplomatik tarafta ise Orta Doğu’da geçici ateşkesin bozulabileceği endişeleri etkisini sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) liderleri ile 7 Avrupa ülkesi ve Kanada’nın liderleri, ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin savaşa hızlı ve kalıcı bir son vermek için müzakerelerin önünü açması gerektiğini bildirdi.



Analistler, günün geri kalanında ABD’de büyüme verileri, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.