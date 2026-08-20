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Kaynak: AA

Avrupa borsalarında gün boyunca etkili olan karışık seyir kapanışa da yansıdı.

Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kaybederek 650,35 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 8.453,09 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 kayıpla 25.983,04 puana indi.

İTALYA VE İNGİLTERE BORSALARI YÜKSELDİ

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 52.665,82 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 10.748,16 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.05 itibarıyla yüzde 0,034 düşüşle 1,167 seviyesinden işlem gördü.

PETROL FİYATLARI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının Avrupa borsalarında karışık seyrin oluşmasında etkili olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunurken, İran ile müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi.

ALMANYA'DA ÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Günün önemli verilerinden biri Almanya'nın temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oldu.

Almanya'da ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE, haziranda aylık yüzde 0,3 azalırken yıllık yüzde 1,8 yükselmişti.

EURO BÖLGESİ'NDE İNŞAAT ÜRETİMİ GERİLEDİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.