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Kaynak: AA

Avrupa borsalarında İngiltere hariç tüm önemli endeksler günü değer kaybıyla tamamladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil piyasasında yaşanan satış baskısı Avrupa piyasalarında etkili oldu.

Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 651,16 puana indi.

İTALYA BORSASI DAHA SERT DÜŞTÜ

Ülke bazında kapanışlarda;

Fransa CAC 40: Yüzde 0,09 düşüşle 8.501,91 puan

Almanya DAX 40: Yüzde 0,14 düşüşle 26.091,33 puan

İtalya FTSE MIB 30: Yüzde 0,75 düşüşle 52.618,2 puan

İngiltere FTSE 100: Yüzde 0,14 yükselişle 10.743,35 puan seviyesinde günü tamamladı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,80 yükselerek 1,167 seviyesinden işlem gördü.

PETROL FİYATLARI VE TAHVİL SATIŞLARI BASKI OLUŞTURDU

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik belirsizlikler petrol fiyatlarını yukarı çekerken, tahvil piyasasındaki satış baskısı da Avrupa borsalarına olumsuz yansıdı.

Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini de yeniden gündeme taşıdı.

İNGİLTERE VE AVRO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON YÜZDE 2,9'A ÇIKTI

İngiltere'de yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,9'a yükseldi. Haziranda yüzde 2,6 olan enflasyondaki yükselişte, enerji krizi sonrasında artan petrol ve gaz fiyatları etkili oldu.

Avro Bölgesi'nde de yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,9 seviyesine çıktı. Enerji fiyatlarındaki artış, bölgedeki enflasyonun yükselmesinde belirleyici oldu.