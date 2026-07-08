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Kaynak: AA

Orta Doğu’da yeniden yükselen tansiyon ve artan jeopolitik riskler Avrupa piyasalarında satışları beraberinde getirdi. ABD ile İran arasında görüşmeler öncesi karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, risk iştahını zayıflattı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait 80’den fazla hedefin vurulduğunu açıklarken, İran cephesinden sert tepkiler geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, saldırıların mutabakatı ihlal ettiğini belirtti.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 641,2 puanda bulunuyor. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 10.580 puana geriledi.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 25.188 puana inerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 52.080 puana düştü. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 8.368 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,1 düşüşle 19.430 puanda işlem görüyor.

AVRUPA’DA SİYASİ GELİŞMELER GÜNDEMDE

İngiltere’de Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, bağış bildirimleriyle ilgili gelişmelerin ardından milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak yeniden aday olacağını açıkladı.

Fransa’da ise siyasetçi Marine Le Pen’e temyiz mahkemesi tarafından 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi, 15 ay siyasetten men ve 100 bin EURO para cezası verildi. Le Pen, kararı Yargıtay’a taşıyacağını ve cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmeyeceğini duyurdu.

GÖZLER NATO ZİRVESİ VE FED TUTANAKLARINDA

Analistler, Türkiye’de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden gelecek haber akışının piyasalar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanakları da küresel piyasaların odağında bulunuyor.