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Kaynak: AA

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 640,2 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 10.445 puanda işlem görürken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 24.875 puana indi.

Diğer endekslerde de benzer bir görünüm öne çıktı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 52.517 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 8.333 puanda ve İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 19.169 puanda bulunuyor.

Piyasalardaki negatif seyirde, ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve bölgede artan gerilim etkili oldu. Ayrıca petrol fiyatlarının 85 dolar seviyelerinde seyretmesi, enflasyonist baskıların artabileceği ve faiz oranlarının yüksek kalacağı yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Öte yandan şirket haberleri tarafında Hollandalı çip ekipmanları üreticisi ASML’nin güçlü finansal sonuçları teknoloji hisselerine destek verdi. Şirket, ikinci çeyrekte 9,3 milyar avro satış ve 2,9 milyar avro net kar açıklarken, yapay zeka çiplerine yönelik talebin etkisiyle 2026 satış beklentisini 43-45 milyar avroya yükseltti. Bu gelişmeyle ASML hisseleri yüzde 5 değer kazandı.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın Senato’daki sunumunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.