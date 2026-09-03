Saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 646 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1 kazançla 10.766 puanda, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,1 yükselişle 25.872 puanda bulunuyor.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 51.780 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,3 artışla 19.836 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 ise yüzde 0,2 düşüşle 8.262 puana geriledi.
KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine ilişkin açıklamaları küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.
ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamı iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret ederken, New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları da faiz artırımı beklentilerini kısmen dengeledi.