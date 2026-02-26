Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yatay bir seyirle 633,18 puandan işlem gördü.Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 8.620,93 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artarak 10.846,7 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 25.289,02 puana ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,54 artışla 47.425,94 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 1,178 seviyelerinde seyrediyordu.Küresel piyasalarda ABD tarifelerinin etkileri ile jeopolitik riskler yakından izlenirken, Avrupa’da bugün şirket bilançoları yatırımcıların temel odağı haline geldi.Sivil havacılık, savunma, güç sistemleri ve nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteren İngiliz Rolls-Royce, geçen yıl kârını yüzde 40 artırarak 3,5 milyar sterline yükseltti.

Şirket, 2026-2028 dönemi için orta vadeli kâr hedefini yukarı yönlü revize ederken, bu süreçte 7-9 milyar sterlinlik hisse geri alım programı duyurdu.Rolls-Royce hisseleri günü yüzde 3,2 yükselişle tamamladı.Londra Borsası Grubu’nun (LSEG) hisseleri, 2025 vergi öncesi kârında yüzde 58 artış açıklamasının ardından yüzde 9 değer kazandı.Otomotiv devi Stellantis, elektrikli araç stratejisindeki revizyonların etkisiyle 22,2 milyar avroluk tarihi yıllık zarar açıkladı.

İngiltere merkezli çevrimiçi market ve lojistik teknolojileri şirketi Ocado’nun yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmasının ardından hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.Fransa merkezli enerji yönetimi ve otomasyon devi Schneider Electric ise yıllık gelirini ilk kez 40 milyar avronun üzerine çıkararak rekor kırdı.