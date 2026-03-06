Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 607 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 23.945 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 primle 10.454 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.081 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 17.340 puanda yer alırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 44.865 puandan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskinin enerji arzı ve maliyetler üzerindeki baskısıyla karışık bir görünüm çizerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yön belirlemesi bekleniyor.

Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik tansiyon, küresel risk iştahını yüksek tutuyor; çatışmaların yayılması ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden körükleyebileceği kaygısı güçleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran yönetiminin pes edeceğini savunarak daha sonra Küba'nın da düşeceğini öne sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu belirten Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesinde etkili olacaklarını ifade ederek, "İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Lagarde, ECB belirsizlik çağında esnekliğini koruyacak

Christine Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından bankanın para politikasında esnek duruşunu sürdüreceğini ve kararların her toplantıda güncel verilere göre alınacağını belirterek, bu yaklaşımın ECB'yi mevcut şokları izleme ve etkilerini kavrama konusunda güçlü kıldığını vurguladı.

Küresel ekonominin ölçülebilir risklerden gerçek bir belirsizlik dönemine geçtiğini kaydeden Lagarde, geçmişteki istikrarlı ortamlara dayalı makroekonomik modellerin artık yetersiz kaldığını söyledi.

ECB'nin stratejisini senaryo analizleri ve esneklik üzerine oturttuğunu ifade eden Lagarde, 1920'li yıllarda içten yanmalı motor ve elektrik gibi genel amaçlı teknolojilerin yarattığı iyimserliğin, uluslararası sistemdeki parçalanma yüzünden Büyük Buhran'la sonuçlandığını hatırlattı.

Günümüzde benzer bir tablonun yaşandığını belirten Lagarde, "Piyasalar teknolojik kazanımları, dünya parçalanmıyormuş gibi fiyatlıyor. Politika yapıcılar ise ticaret sisteminin bölünmesine, sanki bu durum büyümeyi kısıtlamayacakmış gibi izin veriyor. Bu iki gücün etkileşimini doğru yönetemezsek, geçmişteki hataları tekrarlama riskiyle karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.

Rus gazının kesilmesi veya Orta Doğu çatışmalarının tırmanması gibi uç senaryoların artık politika sürecinin parçası haline geldiğini vurgulayan Lagarde, Mart 2022'de yayımladıkları ve gerçekleşen enflasyona oldukça yakın sonuçlar veren olumsuz senaryo örneğini anımsattı.

ECB Başkanı Lagarde, jeopolitik parçalanmanın küresel hasılayı 10 yıl içinde yüzde 7 (Almanya ve Japonya ekonomilerinin toplamı kadar) düşürebileceğini belirterek, "İçe kapanma güdüsü doğaldır ancak bu durum ekonomilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu kazanımları kesecek ve durumu herkes için daha da kötüleştirecektir." yorumunda bulundu.

nalistler, günün kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yakından izleneceğini belirterek, Avro Bölgesi büyüme verileri ile ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamlarının takip edileceğini ifade etti.



