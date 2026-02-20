Saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,9 primle 627,3 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 25.072 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.664 puana ulaştı.Fransa’da CAC 40 yüzde 0,7 kazançla 8.459 puanda, İspanya’da IBEX 35 yüzde 0,2 primle 18.060 puanda, İtalya’da FTSE MIB 30 ise yüzde 0,7 artışla 46.109 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimler fiyatlamaları etkilerken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD büyüme verileri ile Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi risk algısını artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, sürecin 10 gün içinde nereye evrileceğinin netleşeceğini belirterek “anlamlı bir anlaşma olmazsa kötü şeyler olur” dedi.

Öte yandan Bundesbank, Almanya ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme eğilimini sürdürmesini beklediğini açıkladı.Bununla birlikte AB Komisyonu’nun, üye ülkelerin sanayisini canlandırmayı ve kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik vermeyi amaçlayan “Made in Europe” planına itirazlar büyüyor.Şubat ayı içinde açıklanması öngörülen ve kamu alımlarında “Made in Europe” şartını içeren teklifin taslağı, komisyon içindeki 9 farklı birimden sert eleştiri aldı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne’nin sorumluluğundaki çalışmaya yönelik bu geniş itirazlar, daha önce ertelenen yasanın yeniden gecikme riskini artırıyor.Makro veri tarafında ise olumlu gelişmeler bölge borsalarındaki risk iştahını destekledi.İngiltere’de ocak ayı perakende satışları aylık %1,8 artış gösterirken, aralıkta yüzde 0,4 yükseliş kaydedilmişti.Yıllık bazda perakende satışlar yüzde 4,5 artarken, bir önceki ay yüzde 1,9 yükseliş görülmüş, daha önce yüzde 2,5 olarak açıklanan yıllık veri aşağı revize edilmişti.Almanya’da ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerileyerek yıllık yüzde 3 düşüş, aylık yüzde 0,6 azalış gösterdi.Ayrıca imalat sanayi PMI 50,7, hizmet sektörü PMI 53,4 ve bileşik PMI 53,1 ile beklentileri aştı.

Analistler, günün devamında jeopolitik ve siyasi gelişmelerle birlikte ABD büyüme ile PCE verilerinin yakından izleneceğini vurguladı.