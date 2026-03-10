Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 607,1 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 primle 23.954 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,6 yükselişle 10.415 puana ulaştı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 artışla 8.066 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 2,8 kazançla 17.416 puanda seyrederken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 45.148 puandan işlem görüyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin yakında sona ereceğine dair iyimser hava, küresel piyasalarda risk algısını önemli ölçüde azalttı. Trump’ın "İran ile savaşın çok yakında biteceğini" ifade etmesi, uzun süreli çatışma endişelerini hafifletip yatırımcı güvenini güçlendirdi.

Hürmüz Boğazı konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, "Boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" söyledi.Yükselen enerji fiyatlarına değinen Trump, "fiyatları düşürmek için petrol ile ilgili bazı yaptırımları da kaldırdıklarını" belirtti.

Dünyaya enerji ve petrol akışının devamını sağlamaya odaklandıklarını vurgulayan Trump, "Terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim. İran bunu yapmaya kalkışırsa, çok daha sert bir şekilde karşılık görecek." dedi.

Bu gelişmeler petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeyi tetikledi ve enerji maliyetlerindeki yükselişten olumsuz etkilenen hisse senedi piyasalarına nefes aldırdı.

Makroekonomik tarafta Almanya’da ocak ayı dış ticaret fazlası 21,2 milyar avro ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Analistler, günün devamında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yakından takip edileceğini, ayrıca ABD’de ikinci el konut satış verilerinin izleneceğini ifade etti.