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Orta Doğu’da devam eden çatışmalar küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatırken, Avrupa borsalarında da satış baskısının artmasına neden oldu.

Öte yandan ABD’de Donald Trump yönetiminin, bazı ülkelere yönelik gümrük vergisi uygulayacağına dair haberler yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı.

GÜMRÜK VERGİSİ ENDİŞESİ ÖNE ÇIKIYOR

ABD’nin, zorla çalıştırmayla üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturma sonrası başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını değerlendirdiği yönündeki haberler piyasalarda dalgalanmaya neden oldu.

AVRUPA ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla:

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 624 puanda,

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.368 puanda,

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.950 puanda,

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 50.371 puanda,

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.175 puanda işlem görüyor.

İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 18.344 puanla pozitif ayrıştı.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, küresel piyasalarda bugün veri akışının yoğun olduğuna dikkat çekiyor.

Dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Bej Kitap raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

RİSK İŞTAHI ZAYIF SEYREDİYOR

Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin kısa vadede piyasalarda yön belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.