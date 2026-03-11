Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 600,9 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 10.324 puandan işlem görüyor.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 23.622 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 44.829 puandan, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 17.386 puandan, Fransa’da CAC 40 ise yüzde 0,8 düşüşle 7.994 puandan seyrediyor.Hafta başında 114 dolara kadar tırmanan petrol fiyatlarındaki gerileme borsalardaki satış baskısını bir miktar hafifletse de Orta Doğu’ya ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, küresel enflasyon ve büyüme belirsizliğini artırıyor; yatırımcıların dikkati ise bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine yöneldi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) petrol fiyatlarını baskılamak amacıyla tarihindeki en büyük rezerv salımını değerlendirdiğine ilişkin haberler fiyatları aşağı çekti. Bu gelişme küresel piyasalardaki kayıpları kısmen sınırlasa da Avrupa borsalarında negatif seyir sürdü.Bununla birlikte Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerde kayda değer bir yumuşama sinyali olmaması ve çatışmaların süresine dair belirsizlik, yatırımcıların net pozisyon almasını güçleştiriyor.

Analistler, ABD’de bugün yayımlanacak enflasyon verisinin piyasalar için belirleyici olduğunu vurgularken, savaşın enflasyonist etkileri nedeniyle merkez bankalarının şahin tutumunu koruyacağı beklentisini dile getirdi.Makroekonomik alanda Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,9 yükseldi.Kurumsal tarafta ise Rheinmetall hisseleri, bilanço açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 4 düşüşle güne başladı. Avrupa’da savunma harcamalarının artmasıyla son dönemde öne çıkan şirketlerden Rheinmetall’de beklentilerin yükselmesi satış baskısını tetikledi.

Analistler, günün devamında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerle birlikte ABD’de enflasyon, haftalık mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin yakından izleneceğini belirtti.