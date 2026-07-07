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Kaynak: AA

Avrupa borsaları, Orta Doğu’da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişelerinin ardından toparlanma eğilimiyle Almanya hariç pozitif bir görünüm sergiliyor.

ABD ile İran arasında 18 Haziran’da imzalanan mutabakat sonrası oluşan iyimser hava, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin hedef alınmasıyla yeniden bozuldu.

KÜRESEL RİSKLER VE JEOPOLİTİK GÜNDEM ETKİLİ

Artan küresel risk algısının yanı sıra yarı iletken sektörüne yönelik değerleme endişeleri de Avrupa piyasalarında karışık seyre neden oluyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin gelişmeler de yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de başlayacak NATO Zirvesi’nde Ukrayna ile Rusya arasında anlaşma sağlanması için görüşmeler yapılacağını ifade etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de NATO Ankara Zirvesi’nde Ukrayna’nın hava savunma ihtiyacının ele alınacağını açıkladı.

ALMANYA VERİSİ BEKLENTİYİ AŞTI

Makroekonomik veriler tarafında Almanya’da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Yıllık bazda ise değişim göstermedi.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Saat 10.15 itibarıyla Avrupa piyasalarında öne çıkan veriler şöyle:

Stoxx Europe 600: Yüzde 0,1 artışla 650,9 puan

İngiltere FTSE 100: Yüzde 0,3 artışla 10.681 puan

Almanya DAX 40: Yüzde 0,2 düşüşle 25.773 puan

İtalya FTSE MIB 30: Yüzde 0,2 artışla 53.037 puan

Fransa CAC 40: Yüzde 0,6 artışla 8.530 puan

İspanya IBEX 35: Yüzde 0,3 artışla 19.745 puan

GÖZLER NATO ZİRVESİ’NDE

Analistler, bugün başlayacak NATO Ankara Zirvesi’nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan ABD’de açıklanacak dış ticaret dengesi verisi de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.