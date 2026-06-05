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Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönünü etkiliyor. Yatırımcıların piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka hisselerine olan ilgisinin düşmesi piyasalarda teknoloji sektöründen kaynaklı iyimserliğin azalmasına sebep oldu.

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un gelir tahminin ve çip satışlarına ilişkin sunduğu görünümün beklentilerin altında kalması da teknoloji hisselerindeki sert yükselişleri frenledi.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına karşın Orta Doğu'da ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanacağına yönelik beklentilerin devam etmesi piyasalardaki teknoloji kaynaklı satış baskısını dengeledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 623 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 10.341 puanda kaydediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 24.886 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 50.137 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.253 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 18.333 puanda yer alıyor.