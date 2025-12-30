Avrupa endekslerinde saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselişle 589,7 puanda, Almanya'da DAX 40 önceki kapanışa yakın 24.360 puanda, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1 artışla 9.877 puanda işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 düşüşle 8.104 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,4 prim yaparak 44.629 puanda, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,3 yükselişle 17.242 puanda yer alıyor.Tatil modunun hakim olduğu piyasalarda yatırımcılar temkinli davranırken, odak bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC toplantı tutanaklarında.

Analistler, FOMC tutanaklarının piyasaların ana gündemi olduğunu vurgulayarak, tutanaklardaki ifadelerin Fed'in 2026 politikalarına dair önemli sinyaller verebileceğini belirtiyor.Jeopolitik cephede ise Ukrayna barış görüşmelerindeki belirsizlik, Rusya'nın Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna Ukrayna tarafından İHA saldırısı girişimi iddiasıyla yeniden alevlendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı teşebbüsü olduğunu açıklayarak, Rusya'nın müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini duyurdu. (Ukrayna bu iddiayı reddederek yalanladı.)Analistler, jeopolitik risklerin yanı sıra günün kalanında ABD konut fiyat endeksi ve FOMC tutanaklarının izleneceğini ifade etti.