Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Petrol fiyatlarındaki düşüş olumlu karşılanırken, fiyatların savaş öncesi seviyelere kısa sürede dönmeyebileceğine ilişkin beklentiler risk iştahını sınırlıyor. Hürmüz Boğazı'nın eski işleyişine ne kadar hızlı döneceğine yönelik belirsizlikler de Avrupa piyasalarında temkinli görünümü destekliyor.

Anlaşmaya rağmen Avrupa’da enflasyonist baskıların devam edebileceğine yönelik beklentiler sürerken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl içinde ikinci bir faiz artırımına gidebileceği öngörülüyor.

Makroekonomik veri tarafında, İngiltere’de mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında kaldı. Nisan ayında TÜFE aylık yüzde 0,7, yıllık bazda yine yüzde 2,8 artış göstermişti. Ülkede fiyat artışında en yüksek katkı ulaşım maliyetlerinden geldi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarınki toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Küresel piyasaların odağında ise Fed’in faiz kararı yer alıyor. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak kararlar yakından izlenecek. Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh’un sözle yönlendirmelerinin tonu piyasalar açısından belirleyici olacak.

Analistler, Fed’in yayımlayacağı para politikası metni ile toplantı sonrası açıklamalarda gelecek döneme ilişkin sinyaller aranacağını ve bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Ayrıca Fed’in büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, bugün açıklanacak noktasal grafikte Warsh’un kendi tahminlerini ekleme ihtimalinin düşük olduğu, bunun da önceki Fed başkanları dönemindeki uygulamalardan farklı bir yaklaşım olabileceğine işaret ettiği ifade ediliyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 636 puana yükselirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.486 puanda bulunuyor.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.828 puana gerilerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi 52.425 puanla yatay seyretti. Fransa’da CAC 40 endeksi 8.446 puanda yatay hareket ederken, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.139 puanda işlem gördü.

Analistler, bugün Fed’in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’de perakende satış verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.