Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 616,8 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.369 puandan işlem görüyor.Fransa’da CAC 40 yüzde 0,5 artışla 8.219 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 18.116 puan seviyesinde yer alırken, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,3 gerileyerek 24.706 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 ise yüzde 0,6 primle 45.321 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi’nde yatırımcıların dikkati, değerli metallerdeki satış baskısının hafiflemesinin ardından yeniden şirket bilançolarına yönelmiş durumda; yarınki faiz kararı öncesi ise bugünkü enflasyon verisi yakından izleniyor.Hafta boyunca bölgede çok sayıda şirketin bilanço açıklaması bekleniyor.İsviçre merkezli UBS bankası, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı birimlerinin güçlü performansıyla net kârını tahminlerin üzerinde, yüzde 56 artırdı.Dünyanın en büyük varlık yöneticisi konumundaki İsviçreli banka, 2026’da en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımı planını da açıkladı.

Bu tutar geçen yılkiyle aynı seviyede olup banka daha yüksek bir rakam hedefliyor.Fransız Credit Agricole bankası ise dördüncü çeyrek net gelirinin yüzde 24 düştüğünü duyurdu. Bunların yanı sıra bugün ABD’li teknoloji devi Alphabet’in bilançosu da merakla bekleniyor.

Alphabet’in gelirinin yüzde 15,5 artarak 111,37 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.Yatırımcılar, şirketin 2026 harcama planlarına, bulut hizmetleri talebine ilişkin görünümüne ve yapay zeka kapasite kısıtlamalarına dair güncellemelere odaklanacak.

Analistler, günün ilerleyen saatlerinde bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi enflasyonu ile ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini vurguladı.