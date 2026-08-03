Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Avrupa borsaları yeni haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. Jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve diplomatik gelişmelere yönelik beklentiler piyasaları destekledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin yeniden başlayacağına dair açıklamaları ve anlaşma ihtimaline yönelik olumlu mesajları, piyasalarda risk iştahını artırdı. Orta Doğu’daki gerilimin nispeten azalması Avrupa borsalarına pozitif yansıdı.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Avrupa genelinde endeksler yükseliş eğiliminde hareket etti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 651 puana yükselirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 10.871 puanda işlem gördü.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,21 artışla 25.942 puana çıkarken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 8.589 puana ulaştı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,5 değer kazandı.

ENERJİ FİYATLARI KRİTİK ROL OYNUYOR

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatına bağımlı Avrupa ekonomileri açısından önemli olduğunu belirtiyor. Enerji maliyetlerindeki gerilemenin enflasyon ve büyüme beklentileri üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

GÖZLER PMI VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Bu hafta bölgede üretici enflasyonu ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak veriler, Avrupa ekonomisinin gidişatına ilişkin önemli sinyaller verecek.

Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) eylül ayında faiz artırabileceği beklentisi yüzde 87 seviyesinde fiyatlanıyor.

ALMANYA VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Almanya’da haziran ayı perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 4,6 artış kaydetti.

Öte yandan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ilişkin gelişmeler de gündemde yer aldı.