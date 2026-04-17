Avrupa borsaları, Orta Doğu’da esen barış rüzgarları ile hafta sonu riskleri arasında sıkışarak yeni güne karışık bir başlangıç yaptı.

Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğinden gelen olumlu sinyalleri yakından takip etse de olası bir haber akışına karşı pozisyonlarını azaltmayı tercih ediyor.

Bölgesel endekslerde Stoxx Europe 600 ve FTSE 100 endeksleri hafif satıcılı bir seyir izlerken; Almanya, İtalya ve Fransa borsaları sınırlı kazançlarla tutunmaya çalışıyor. İspanya piyasası ise kararsız bir bekleyişle yatay seyrini sürdürüyor.

Piyasalardaki temkinli iyimserliğin temelinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi duyurması ve İran ile mutabakata çok yakın olduklarını açıklaması yatıyor.

Ancak nükleer programın geleceği, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin yarattığı belirsizlikler, barış fiyatlamalarının etkisini sınırlıyor.

Analistler, jeopolitik risklerin hala masada olduğunu hatırlatırken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak olan Avro Bölgesi dış ticaret ve cari işlemler dengesi verilerinin yanı sıra diplomasi hattından gelecek nihai açıklamalar bulunuyor.