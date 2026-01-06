ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılmasının ardından jeopolitik gelişmeler piyasaların öncelikli gündemi haline geldi.

Bölgedeki gerilimler küresel risk iştahını olumsuz etkilemezken, teknoloji ile yapay zeka hisselerine olan ilgi güçlü şekilde devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin yatırımlarını artıracağı ve kârlılıklarını yükselteceği yönündeki beklentiler, yeni yılda risk iştahını destekleyen en önemli unsurlardan biri konumunda.

Yatırımcılar, özellikle veri merkezleri ve ileri düzey bilgi işlem kapasitesindeki yapay zeka talebine yönelik pozisyonlarını güçlendiriyor. Buna karşılık, petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü sanayi hisselerinde dikkat çeken primlere yol açıyor.Söz konusu jeopolitik gerilimlerin borsa üzerindeki etkisi sınırlı kalırken, sanayi ve teknoloji hisselerindeki yükseliş Avrupa endekslerini yukarı taşıyor.

ALMAN VE İSPANYOL BORSALARI GÜNE REKOR SEVİYELERLE BAŞLADI

Avrupa piyasalarında saat 11.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi %0,3 yükselişle 604 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,2 artışla 24.895 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,5 kazançla 10.051 puanda işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1 düşüşle 8.205 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,6 yükselişle 46.122 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %0,5 kazançla 17.700 puan seviyesinde seyrediyor.Almanya ile İspanya borsaları rekor seviyelerden açılış yaparken, bölgede teknoloji ve sanayi hisseleri liderliğinde alış ağırlıklı bir görünüm hakim.

Makroekonomik tarafta Almanya'da açıklanacak enflasyon rakamları yatırımcıların yakın takibinde.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün ilerleyen saatlerinde küresel hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin de yakından izleneceğini ifade etti.