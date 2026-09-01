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Kaynak: AA

ABD ve İran arasında çatışmaların tekrar başlamasıyla arza ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine gelmesine neden oldu. Bu durum ise yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına sebebiyet verdi.

Jeopolitik risklerdeki artış, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte borsalarda düşüşe ve tahvil faizlerinde yükselişlere neden oldu. Enflasyonist baskılar konusunda artan endişeler de Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik tahminlerin güçlendiriyor. Bu gelişmelere paralel Fed yetkililerinden de "şahin" açıklamalar geldi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa borsaları tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle düşüş seyrediyor.

Almanya'da aşırı sağın yükselişine dair endişeler nedeniyle ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,32 ile 15 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 650 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 10.783 puanda konumlandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.153 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 52.554 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.438 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 19.914 puanda yer alıyor.

Analistler, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.