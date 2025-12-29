Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 588,4 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.307 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 9.868 puanda seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalarak 8.099 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 44.458 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışın altında 17.165 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda geçen hafta Noel tatili nedeniyle yatırımcıların temkinli yaklaşımıyla karışık bir seyir hakim olurken, bu hafta veri takvimi oldukça sakin geçecek.

Jeopolitik gelişmelerde ise ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde barış görüşmeleri gerçekleştirdi.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin son derece verimli olduğunu belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi.

Zelenskiy ise barış planının tüm detaylarının görüşüldüğünü ifade etti.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün ilerleyen saatlerinde ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi verilerinin izleneceğini belirtti.