Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki keskin yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya yol açabileceği ve enflasyonist baskıları güçlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış ağırlıklı bir başlangıç yaptı.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 düşüşle 585 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.113 puandan işlem görüyordu.Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 22.991 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,5 gerileyerek 43.042 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 düşüşle 16.569 puandan, Fransa'da CAC 40 ise yüzde 2,6 kayıpla 7.785 puandan işlem yapıyordu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının hafiflemediği ve tarafların çatışmayı uzatmaya hazır göründüğü ortamda küresel risk iştahı belirgin şekilde yükseldi.Saldırıların ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdit içeren açıklamaları, enerji sevkiyatları açısından hayati önem taşıyan bu dar boğazdaki akışı sekteye uğrattı. Bu durum, petrol fiyatlarında arz kaygılarının tetiklediği sert yükselişleri beraberinde getirirken, küresel enflasyon risklerini de artırdı.

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle maliyet enflasyonunun güçlenebileceği endişeleri, merkez bankalarının para politikalarında daha temkinli davranabileceği beklentilerini ön plana çıkardı.Saldırılar henüz bir hafta önce başlamış olsa da, hasar gören tesisler, bozulan lojistik ve artan nakliye riskleriyle uğraşan tedarikçilerin etkisiyle tüketiciler ile işletmelerin haftalarca hatta aylarca daha yüksek yakıt maliyetleriyle yüzleşebileceği riski öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin, gümrük vergisi artışlarının etkisini henüz atlatamamış küresel ekonomi için önemli bir tehdit oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Avro Bölgesi tahvillerinde satış baskısı getirileri rekor seviyelere taşıdı

Bu gelişmelerin etkisiyle Avro Bölgesi devlet tahvili piyasalarında haftanın ilk işlem gününde satışlar hakim olurken, getiriler son bir yılın zirvesine ulaştı.Gösterge niteliğindeki Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi 5,9 baz puan artarak yüzde 2,922'ye yükselerek son bir yılın en yüksek düzeyini test etti. Faizlere duyarlı Almanya'nın 2 yıllık tahvil getirisi de 15,1 baz puan artışla Ağustos 2024'ten beri en yüksek seviye olan yüzde 2,459'a çıktı.

Makro veriler cephesinde ise Almanya'da ocak ayı fabrika siparişleri, yüzde 4,5 düşüş beklentisine rağmen yüzde 11,1 gerileyerek son dört aydaki yükseliş trendini kırdı. Aynı dönemde sanayi üretimi de yüzde 0,5 azaldı.

Analistler, günün devamında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yakından izleneceğini, ayrıca Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksinin de piyasaların odağında olacağını ifade etti.