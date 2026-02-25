Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,69 değer kazanarak 633,48 puana ulaştı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 primle 8.559,07 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18 artışla 10.806,41 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 25.171,08 puana ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 1,11 değer artışı ile 47.170,44 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,306 oranında yükselişle 1,181 seviyelerinden işlem gördü.Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke ekonomisi ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına yönelik açıklamaları risk iştahını desteklerken, jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor.

Avrupa cephesinde ise Almanya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüyerek beklentilere paralel performans gösterdi. Büyümede özel ve kamu tüketim harcamalarındaki artış ile inşaat yatırımları belirleyici rol oynadı.Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 seviyesinde ölçüldü.