Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 oranında gerileyerek 611 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 kayıpla 10.602 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,5 değer kaybederek 24.053 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 45.054 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 17.435 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,8 kayıpla 8.245 puandan seyrediyor.Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması halinde küresel ticaretin zarar görebileceği ve enflasyonist baskıların yeniden yükselebileceği endişeleri, küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik saldırıların süresine ilişkin değerlendirmesinde, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin yanı sıra İsrail, İran ve Lübnan'ı eş zamanlı olarak hedef aldığını duyurdu. Tahran destekli Hizbullah ise Tel Aviv'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Bahreyn, Irak ve Ürdün'deki acil olmayan ABD hükümeti personeli ile aile üyelerine ülkeden ayrılma talimatı verildiğini bildirdi.

Öte yandan İran cephesindeki adımlar da yakından takip ediliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıkladı.

Orta Doğu geriliminin, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde artması, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını daha da güçlendirebileceği kaygısını artırıyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı'nın birçok ülke için hayati bir enerji koridoru olduğunu vurgulayarak, bölgedeki arz kesintilerinin orta vadede petrol fiyatları yoluyla imalat sanayi maliyetlerini yükseltebileceğini ifade ediyor.

Analistler, günün kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirtirken, Avro Bölgesi öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin de yakından takip edileceğini kaydediyor.