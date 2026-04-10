Avrupa piyasaları, Orta Doğu’daki yüksek tansiyonun ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini "uzlaşı" beklentisine bırakmasıyla haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin geleceğine dair endişelerin hafiflemesi, bölge genelinde toparlanma eğilimini destekledi.

DİPLOMATİK TEMASLAR RİSK ALGISINI DAĞITTI

İsrail'in Lübnan saldırıları ve İran'dan gelen "ateşkes ihlali" uyarılarıyla tırmanan risk algısı, yarın gerçekleştirilecek ilk diplomatik görüşmeler öncesinde yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. Yatırımcıların "uzlaşı" ihtimalini fiyatlamasıyla, İspanya dışındaki tüm önemli Avrupa endekslerinde artış gözlendi.

Borsalarda Son Rakamlar (Saat 10.20 itibarıyla):

Stoxx Europe 600: %0,1 artışla 613,4 puanda.

Almanya (DAX 40): %0,3 yükselişle 23.828 puanda.

İngiltere (FTSE 100): %0,1 primle 10.610 puanda.

İtalya (FTSE MIB 30): %0,1 kazançla 47.344 puanda.

Fransa (CAC 40): %0,1 artışla 8.250 puanda.

İspanya (IBEX 35): %0,1 düşüşle 18.097 puanda seyrederek negatif ayrıştı.

ALMANYA’DA ENFLASYON ECB HEDEFİNİ AŞTI

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da enflasyon Mart ayında vites yükseltti. Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık %1,1 ve yıllık %2,7 artış göstererek Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) %2’lik hedef seviyesini geride bıraktı. Şubat ayında yıllık enflasyon %1,9 seviyesindeydi.