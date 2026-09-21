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Kaynak: Haber Merkezi

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına bugün 3 milli boksör ringe çıktı. Kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman yollarına devam ederken, erkeklerde Mehmethan Çınar turnuvaya veda etti.

GİZEM ÖZER ÇEYREK FİNALDE

Kadınlar 60 kiloda mücadele eden Gizem Özer, Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska ile karşılaştı.

Rakibini 4-1 mağlup eden milli boksör, adını çeyrek finale yazdırdı.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN'DAN NET GALİBİYET

Kadınlar 57 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız Kahraman ise İngiliz Elise Glynn karşısında üstün bir performans sergiledi.

Rakibini 5-0 mağlup eden milli sporcu, Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden Mehmethan Çınar ise Rus Vsevolod Shumkov'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.