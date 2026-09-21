Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye adına bugün 3 milli boksör ringe çıktı. Kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman yollarına devam ederken, erkeklerde Mehmethan Çınar turnuvaya veda etti.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda çifte çeyrek final sevinci - Resim : 1

GİZEM ÖZER ÇEYREK FİNALDE

Kadınlar 60 kiloda mücadele eden Gizem Özer, Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska ile karşılaştı.

Rakibini 4-1 mağlup eden milli boksör, adını çeyrek finale yazdırdı.

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ESRA YILDIZ KAHRAMAN'DAN NET GALİBİYET

Kadınlar 57 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız Kahraman ise İngiliz Elise Glynn karşısında üstün bir performans sergiledi.

Rakibini 5-0 mağlup eden milli sporcu, Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden Mehmethan Çınar ise Rus Vsevolod Shumkov'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.