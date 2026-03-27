Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin resmi internet sitesine yönelik siber saldırıda bazı verilerin ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı.

RESMİ SİTEYE SİBER SALDIRI

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart’ta AB’nin “Europa.eu” alan adlı resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının tespit edilmesinin ardından hızlı şekilde önlem alındığı belirtilirken, devam eden soruşturmanın ilk bulgularına göre bazı verilerin çalınmış olabileceği ifade edildi.

AB KURUMLARI UYARILDI

Açıklamada, saldırıdan etkilenmiş olabilecek AB kuruluşlarının bilgilendirildiği aktarıldı.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun iç sistemlerinin bu saldırıdan etkilenmediği özellikle vurgulandı.

“SİBER VE HİBRİT SALDIRILAR ARTIYOR”

Komisyon açıklamasında, Avrupa’nın temel hizmetleri ve demokratik kurumlarının giderek artan siber ve hibrit tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Avrupa, temel hizmetleri ve demokratik kurumları sürekli hedef alan siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken; Komisyon, AB’nin siber güvenlik direncini artırmak için aktif olarak çalışmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAŞANMIŞTI

Öte yandan Avrupa Komisyonu’nun mobil altyapısına 30 Ocak’ta da siber saldırı düzenlendiği hatırlatıldı.

Komisyon, söz konusu saldırının ardından sistemin 9 saat içinde temizlendiğini ancak bazı personelin isimleri ve cep telefonu numaralarına erişilmiş olabileceğini açıklamıştı.