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Kaynak: AA

Avrupa Birliği Komisyonu, Temu'nun sahibi PDD Holdings Inc. ile İrlanda'daki iştiraki WhaleCo Technology Limited'e, Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini ifade etti.

Açıklamada, söz konusu ön değerlendirmelerin, Aralık 2025'te İrlanda'da gerçekleştirilen habersiz denetim sırasında şirketlerin Komisyonun incelemesini engellemiş olabileceklerine ilişkin bulgulara dayandığı söylendi.

AB Komisyonunun, Temu'nun AB iç pazarında rekabeti bozabilecek yabancı sübvansiyonlardan yararlanmış olabileceği şüphesiyle inceleme başlattığı hatırlatılan açıklamada, habersiz denetimin amacının bu iddiaları destekleyebilecek delilleri toplamak olduğu da açıklandı.

Açıklamada, Temu'nun denetim sürecinde Komisyonla aktif işbirliği yapma yükümlülüğünü çeşitli yönlerden ihlal ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Şirketin, AB'deki faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi, kullandığı bilgi teknolojileri sistemleri ile faaliyetlerine ilişkin bazı kayıt ve belgelerin sunulmasına yönelik temel talepleri yerine getirmediği belirtilirken, bunun Komisyonun soruşturma açısından önem taşıyabilecek bilgi kaynaklarını incelemesini engellediğinin altı çizildi.

Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağı aktarıldı.