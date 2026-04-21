AB’DEN RUSYA’NIN PROPAGANDA AĞINA DARBE: İKİ KURULUŞA YAPTIRIM

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya’nın dezenformasyon ve hibrit faaliyetlerine karşı mücadelesini sertleştiriyor. Konsey, Avrupa kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler ürettiği ve Kremlin’in propaganda stratejilerini yürüttüğü belirlenen Euromore medya platformu ile Pravfond vakfını yaptırım listesine dahil etti.

DEZENFORMASYON VE İSTİKRARSIZLAŞTIRMA SUÇLAMASI

AB tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan Euromore platformunun, AB kurumlarının meşruiyetini sarsmayı ve Rusya’nın Ukrayna operasyonlarını haklı göstermeyi amaçladığı vurgulandı. Bir diğer hedef olan Pravfond (Yurtdışında Yaşayan Yurttaşların Haklarının Desteklenmesi ve Korunması Fonu) ise, doğrudan Rus devleti tarafından finanse edilen ve dış etki stratejilerinde kilit rol oynayan bir yapı olarak tanımlandı.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Alınan bu son kararla birlikte, Rusya’nın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetleri gerekçesiyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kapsamı 69 kişi ve 19 kuruluşa ulaştı. Yaptırım kapsamında kuruluşların Avrupa’daki tüm mal varlıkları donduruldu. AB vatandaşlarının ve şirketlerinin bu yapılara fon sağlaması yasaklandı. İlgili gerçek kişilere AB topraklarına giriş ve transit geçiş yasağı getirildi.