Avrupa Birliği Akdeniz Komiseri Dubravka Šuica, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik sürecin her aşamasını desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Politis’e konuşan Šuica, Holguin’in Kıbrıs’a beklenen gelişi öncesinde yaptığı açıklamada, AB’nin BM çatısı altında resmi müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini ve süreçte “aktif ve yapıcı rol” oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Šuica, AB’nin istikrarlı ve güvenli bir bölgeyle doğrudan ilgisi olduğunu, Türkiye ile iş birliğinin de uluslararası hukuk temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Šuica, Türkiye’nin AB için bölgesel istikrar, güvenlik ve uzun vadeli barış açısından önemli bir ortak olduğunu söyledi; ancak iş birliğinin uluslararası hukuka saygı ve tüm komşularla iyi ilişkiler temelinde kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmede Kıbrıs konusunu gündeme getirdiğini açıkladı.

Šuica, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB dönem başkanlığını kritik bir dönemde üstlendiğini, Lefkoşa’nın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez’le ilişkilerin canlandırılmasını Avrupa gündeminde üst sıralara taşıdığını söyledi. Öte yandan Šuica, Güney Kıbrıs’ın enerji, dijital teknoloji ve ulaşım bağlantısallığına verdiği önemin AB’nin stratejik özerkliği açısından da önemli olduğunu savundu.