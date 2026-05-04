Avrupa Birliği'nden 'jet' uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlıkların devam ettiğini, kimsenin krizin ne kadar süreceğini öngöremediğini söyledi. Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa'da yaşanan jet yakıtı sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Avrupa'da petrol krizi durumunda veri toplamak için standart bir süreç olmadığını anlatan Itkonen, "Özellikle petrol ürünleri olmak üzere, farklı aktörlerin stoklarının gelişimi konusunda şeffaflık eksikliği de var." dedi.