Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği yeni yaş doğrulama uygulamasını üye ülkelerin erişimine açtı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, 15 Nisan 2026'da duyurulan sistemin teknik hazırlıklarının tamamlandığını ve artık ulusal sistemlere entegre edilmeye hazır olduğunu belirtti.

META’YA "İHLAL" SUÇLAMASI

Virkkunen, uygulamanın detaylarını paylaşırken teknoloji devi Meta’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Instagram ve Facebook’un çocuk koruma yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair ön bulgulara ulaşıldığını açıklayan Virkkunen, mevcut denetimlerin yetersizliğin çarpıcı veriyle ortaya koydu. AB genelinde 13 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 12'si halihazırda Instagram veya Facebook kullanıyor. Çocuklar, sadece doğum tarihlerini yanlış girerek platformlardaki yaş bariyerlerini kolayca aşabiliyor. Bu durum, küçük yaştaki kullanıcıları siber zorbalık, istismar ve uygunsuz içeriklerle karşı karşıya bırakıyor.

YAŞ DOĞRULAMA PROGRAMI VE STANDARTLAR

Yeni sistemin sadece bir yazılım değil, geniş bir denetim ağı olduğunu vurgulayan Virkkunen, bir "Yaş Doğrulama Programı" kurulacağını duyurdu. Bu kapsamda gizlilik dostu ve güvenli çözümler için tüm AB ülkelerinde geçerli kurallar belirlenecek. Yaş doğrulama hizmeti sunan şirketler belirli kriterlere göre denetlenecek ve kriterleri karşılayan "güvenilir" şirketler listelenecek.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

AB’nin bu hamlesi teknoloji dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, sistemin duyurulduğu günden bu yana güvenlik açıklarına sahip olduğunu savunuyor.