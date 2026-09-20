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Financial Times’ın haberine göre Brüksel, Pekin yönetiminden Çin üretimi hibrit otomobillerin Avrupa pazarındaki payını gönüllü olarak %15 seviyesinde sınırlandırmasını istedi.

Pekin yönetiminin bu kısıtlama talebini kabul etmemesi halinde, halihazırda sadece %10'luk standart gümrük vergisine tabi olan Çin menşeli hibrit modellere de tıpkı tamamen elektrikli araçlarda olduğu gibi üretici bazlı ek telafi edici gümrük vergileri uygulanacak. Süreci değerlendiren AB yetkilileri, sanayisizleşmeyi önlemek ve ticareti yönetmek adına "Pazarımızı kendileri kısıtlamazsa biz kısıtlayacağız" mesajını verdi.

ELEKTRİKLİDEN SONRA HİBRİT SATIŞLARI 10 KAT ARTTI

AB'nin Ekim 2024’te Çin menşeli %100 elektrikli araçlara getirdiği ek vergilerin ardından (BYD için %27, Geely için %28,8, SAIC/MG için %45,3 toplam vergi oranı), Çinli üreticiler strateji değişikliğine giderek odaklarını hibrit modellere kaydırmıştı. Bu hamle sonucunda Çin’den ithal edilen hibrit araç satışı kısa sürede 10 kattan fazla artarak 50 bin adede ulaştı.

Güncel veriler itibarıyla Çinli hibritlerin Avrupa pazarındaki payı üçte bir seviyesini aşmış durumda. AB kanadı ise bu oranı yeniden %15 sınırına çekmekte kararlı.

EKİM AYINDA CRITICAL ZİRVE

Ocak 2026 döneminde hibrit araçlara ek vergi uygulanacağı yönündeki planları yalanlayan Avrupa Komisyonu, pazarda hızla artan ithalat baskısı nedeniyle geri adım atarak süreci öne çekti. Brüksel, Çin ile yürütülen ticaret açığını azaltma müzakerelerinde somut adımlar atılması amacıyla Pekin'e Ekim ayına kadar süre tanıdı.

Pekin'de gerçekleşecek olan kritik görüşmelerde nihai bir uzlaşı sağlanamazsa, Çinli otomotiv markalarının Avrupa pazarındaki "hibrit sığınağı" resmen sona ermiş olacak.